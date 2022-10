SP: na disputa por votos, Boulos leva a melhor sobre Eduardo Bolsonaro

Em São Paulo, a corrida pelo governo estadual vai para o segundo turno, com o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) saindo em vantagem contra Fernando Haddad (PT) na votação no primeiro turno, com 42,3% e 35,7%, respectivamente. Mas uma “disputa pessoal” deu a tônica na campanha pela Câmara dos Deputados: de um lado, o professor e integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) Guilherme Boulos (PSol); do outro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ferrenhos adversários, ambos disputavam para ver quem teria a maior votação. Boulos se saiu melhor: com 1.001.472 votos, se elegeu como o deputado federal mais votado de São Paulo. Já Eduardo obteve 741.701 votos, ficando em terceiro lugar, perdendo para a colega de legenda Carla Zambelli, que conseguiu 946.244 votos.

Boulos levou bastante a sério a queda de braço com o 03. No objetivo de puxar votos para demais colegas de partido e fortalecer a bancada psolista de São Paulo na Câmara, ele escolheu Eduardo como seu grande opositor.

“Não podemos permitir que o Eduardo Bolsonaro seja de novo o mais votado em São Paulo e no Brasil. Nós temos que derrotar o [presidente Jair] Bolsonaro na eleição presidencial e o seu filhote aqui em São Paulo. Estou muito empenhado nessa tarefa”, disse.

Bolsonaro vai para o segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas a “tarefa” de impedir que Eduardo fosse novamente o parlamentar mais votado do país foi exitosa: em relação a 2018, quando foi o deputado mais votado da história, ele perdeu cerca de 1,1 milhão de votos, obtendo, em 2022, 741.701 votos.

Bananinha x sanguessuga A disputa descambou para ofensas pessoais. Em março deste ano, Boulos desafiou Eduardo para um debate. “Como o apelido dele é ‘Bananinha’, duvido que ele tope”, zombou.

O 03 rebateu: “Não posso perder meu tempo e descer o nível para debater com ele, que é conhecido por ser um invasor de terras. Não debato com bandido”, afirmou. “Sou policial e não debato com invasores de propriedade alheia, sanguessugas que defendem drogas, exploram miseráveis e lucram com bens roubados”.

Ao que o psolista respondeu: “São sempre assim: machões de internet e covardes na hora do debate cara a cara. O pai já fugiu em 2018, o irmão desmaiou. Não esperava outra coisa de você, Bananinha”.

Resta agora saber como se dará a briga entre ambos os parlamentares no tapete verde da Câmara dos Deputados, em Brasília. A conferir.

