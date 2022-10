SP: Tarcísio cancela participação em debate com Fernando Haddad

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcisio de Freitas, cancelou a sua participação em debates e entrevistas durante os últimos dias da corrida eleitoral para assumir o Palácio dos Bandeirantes.

O ex-ministro da Infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera as pesquisas de intenção de voto para assumir o cargo contra o petista Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Educação da gestão Lula (PT).

Segundo a assessoria de imprensa do candidato do Republicanos, o cancelamento se deve a “motivos de agenda”. Entretanto, a participação de Tarcísio no debate que será transmitido pela Rede Globo, no próximo dia 27 de outubro, está confirmada.

“Uma vez que dentro do curto período do segundo turno é preciso cumprir uma série de compromissos tendo como prioridade estar perto das pessoas e ouvir as necessidades apresentadas para o Estado”, afirmou a assessoria do candidato do Republicanos.

Antes da apuração das urnas eletrônicas ao fim do segundo turno das eleições estaduais, em 30 de outubro, Tarcisio de Freitas já indicou possíveis secretários em um eventual governo.

Caso eleito, Rafael Benini, ex-diretor da Agência de Transporte do Estado de São Paulo; o ex-deputado Eleuses Paiva; e o ex-vice-governador Guilherme Afif Domingos deverão assumir cadeiras importantes na gestão de Tarcísio.

Diferentemente de Tarcísio, o também candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad confirmou a sua participação no debate. Por isso, será entrevistado pelo jornal nesta sexta-feira (14/10).

Diferente do Tarcísio, que fugiu do debate, eu tô pronto para apresentar as propostas para São Paulo mudar pra melhor. #SabatinaSBT pic.twitter.com/jJVWbJVjTo

— Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) October 13, 2022

