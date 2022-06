SPFW: biomédica Jaqueline Goes desfila para marca baiana Meninos Rei

A São Paulo Fashion Week N53 começou nesta terça-feira, 31, e conta com desfiles presenciais e digitais até o próximo sábado, 4. Assim como em outras edições, diversas marcas convidaram personalidades para desfilar e participar do maior festival de moda da América Latina.

Nesta edição, a marca baiana Meninos Rei tem mais de uma convidada especial estreando na passarela, no dia 2 de junho, às 16h, no Senac Lapa Faustolo: a biomédica Jaqueline Goes, uma das primeiras profissionais brasileiras a sequenciar o RNA do SARS-CoV-2 – o vírus que causa a covid-19 – após 48 horas do primeiro caso no Brasil.

A coleção homenageia a África e faz alusão aos reis e rainhas do continente. O modelo criado para Jaqueline conta com adereços que destacam a beleza de origem africana.

“Ser vista como um referencial de mulher negra, nordestina e baiana que ocupa um lugar no meio acadêmico, mas que também contempla outros aspectos da vida, como o vestir-se bem, me deixa muito feliz e acredito que os meninos souberam captar isso em mim. Me sinto lisonjeada e ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade em mãos”, comenta a pesquisadora.

Além dela, a ex-BBB Jessilane Alves, participante da edição deste ano do reality show, também desfila pela Meninos Rei. “Fiquei super feliz com o convite e nunca tinha me imaginado em uma passarela. Sempre assistia, achava a coisa mais incrível, mas na minha realidade era fora de contexto”, contou em entrevista ao E+.

Paulo André

Outro ex-BBB da edição de 2022 que estreia nas passarelas da SPFW é o atleta Paulo André, o P.A, que será acompanhado pela supermodelo Carol Trentini, ranqueada ‘ícone da moda’ pelo Models.com e prestigiada entre as brasileiras de maior sucesso mundial.

A dupla desfila pela grife Misci, na quinta-feira, 2, às 21h30, no Komplexo Tempo. O atleta tem chamado a atenção e sido apontado como aposta na moda desde a participação no Big Brother Brasil 22, enquanto Carol marcou presença no MET Gala, em Nova York, no início do mês de maio.

Lumena Aleluia

Participante da edição de 2021 do BBB, Lumena Aleluia é outro nome que estreia na 53ª edição da SPFW. A baiana desfila pela marca mineira LED, no sábado, 4, às 19h, no Komplexo Tempo.

A marca criada pelo estilista Célio Dias apresenta a coleção intitulada Sinto Tanto e traz o olhar sobre os sentimentos e relacionamentos passados do designer.

O desfile é marcado por amigos e pessoas que fazem parte das bandeiras que a LED levanta. Além de Lumena, outros rostos conhecidos marcam presença na passarela, como Esse Menino, Alexandra Gurgel, Giovanna Heliodoro e outros.