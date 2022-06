SPFW N53: veja os destaques de Bold Strap, Dendezeiro, Fauve e mais

Com o objetivo de exaltar marcas nacionais, foi dada a largada para mais um São Paulo Fashion Week. A semana de moda, que seguirá até este sábado (4/6), tem um cronograma que inclui apresentações presenciais e também digitais.

A abertura oficial do SPFW N53 foi feita pela À La Garçonne, na noite dessa terça-feira (31/5). Já ao longo desta quarta-feira (1º/6), as marcas Bold Strap, Dendezeiro, Martha Medeiros e Fauve estiveram entre os destaques.

Vem ver!

Bold Strapp

Identificada como uma marca queer, a Bold Strap encerrou a programação dessa quarta. No casting, a atriz Camila Queiroz e a cantora Marina Sena roubaram a cena. A marca apostou em casting para exaltar a diversidade, com diferentes tipos de corpos.

A coleção mostrada no evento é batizada de Bold Ride. Em entrevista â coluna antes do desfile, o stylist da label, João França Ribeiro, destacou que a inspiração veio principalmente do universo automobilístico, com referências do pop. “Motomami é o álbum do ano e nos trouxe muitas ideias, tanto desse universo [de motos] quanto da estética da cantora Rosalía”, conta.

O diretor criativo da Bold Strap, Peu Andrade, aposta constantemente na quebra de padrões de gênero. Para o novo trabalho, ele quis mesclar o DNA da grife com um estilo mais glamoroso. “Misturamos recortes com moda festa, com plumas e tule”, aponta.

O resultado na catwalk são visuais impactantes, com toque fetichista, sensualidade e imponência. Entre os pontos principais, estão cut out, amarrações e transparência. Nos looks, as lingeries dividem espaço com jaquetas de motoqueiro e até joelheiras. Em geral, o metalizado e o vermelho fizeram contraste com preto e branco.

Dendezeiro

Uma das estreantes no São Paulo Fashion Week, a Dendezeiro é idealizada por Hisan Silva e Pedro Batalha. A coleção Tabuleiro foi apresentada com um filme de mesmo nome, narrado pela cantora Luedji Luna.

“Inspirada nesse patrimônio cultural, o tabuleiro de acarajé, a Dendezeiro bebe de histórias e sensações no desenvolvimento desse projeto. Cada quitute traz um conhecimento antigo afro-brasileiro, e entre acarajés, vatapás, carurus, abarás e cocadas, as roupas ganham vidas num filme sensitivo e potente”, apontou a etiqueta.

No conteúdo virtual, aparecem cenas que misturam cenários naturais e urbanos, sobretudo periféricos. A marca preparou looks que misturam alfaiataria e streetwear. Na paleta, os highlights são branco, verde e vermelho, assim como tons terrosos.

Martha Medeiros

Para a estreia na semana de moda, Martha Medeiros preparou um desfile presencial narrado pela própria estilista e fundadora da label. Enquanto modelos passavam pela passarela, ela explicava o conceito de cada outfit, com forró tocando ao fundo.

“Não queria mostrar só roupa, queria contar a minha história. Comecei fazendo boneca de pano, na feira de Pajuçara, em Maceió”, enfatizou Martha Medeiros. “Tenho muito orgulho de ter criado uma marca brasileira”, completou.

Uma das principais referências do trabalho é a flor de mandacaru, símbolo da marca e representação da mulher sertaneja. Com o trabalho manual em voga, as peças reuniram detalhes como rendas, bordados e franjas. O show misturou criações novas e outras antigas da grife. A diretora criativa apresentou inclusive o primeiro look, criado há 32 anos.

Fauve

Com direção criativa de Clara Pasqualini, a Fauve integrou o lineup nessa quarta. A marca foi fundada pouco antes do começo da pandemia. O nome se deve à inspiração no fauvismo, corrente artística do século 20.

Revelada por meio de fashion film, a coleção Fabric Sculplture foi pensada a partir de materiais com foco na produção responsável. O DNA da etiqueta preza por peças feitas a partir de fibras com fontes confiáveis, além do reaproveitamento de tecidos.

O compilado reuniu modelagens com toque de sensualidade, com direito a corsets e recortes. Rendas, plumas e transparência chamaram atenção nos visuais. Vale reparar ainda em drapeados volumosos.

À La Garçonne

Responsável pela abertura do SPFW N53, a À La Garçonne se apresentou na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). Com direção de Bill Macintyre e beleza assinada por Celso Kamura, o desfile teve ar sombrio e misterioso.

Fundada pelo estilista Alexandre Herchcovitch e com direção criativa de Fábio Souza, a marca apresentou uma coleção pensada para a noite, com vestidos longos e alfaiataria cool. Uma aposta marcante da label são as luvas, que apareceram em diferentes looks e garantiram um toque vintage dos anos 1920.

Um dos pilares da etiqueta é baseado no reaproveitamento de materiais. Para a coleção 01.22, o upcycling se fez presente em pinturas feitas à mão nas jaquetas de couro de brechó.

Camisas em forma de vestidos com modelagens fluidas e coletes também estavam nos looks. Em geral, na paleta de cores, o preto e o branco predominaram, mas tons de verde, azul e vermelho também apareceram.

O São Paulo Fashion Week N53 é a primeira parte do Festival SPFW+In-Pactos. Nessa quarta, as etiquetas Ponto Firme, TA Studios e Rocio Canvas completaram a programação.

Nos próximos dias, a semana de moda terá shows de marcas clássicas no calendário, como Gloria Coelho, Lino Villaventura, Handred e Neriage. Nesta quinta-feira (2/6), o primeiro desfile será da Anacê, que escolheu o formato presencial.

Entre as apresentações virtuais, estão Freiheit, Modem e Apartamento 03. A última label estreante do cronograma será a Thear, com participação digital na sexta-feira (3/6). No último dia, o encerramento do SPFW N53 ficará com Isaac Silva.

Para outras dicas e novidades sobre o mundo da moda, siga @colunailcamariaestevao no Instagram. Até a próxima!



Colaborou Rebeca Ligabue

O post SPFW N53: veja os destaques de Bold Strap, Dendezeiro, Fauve e mais apareceu primeiro em Metrópoles.