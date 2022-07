Sport apresenta Vagner Love à torcida e bate Guarani pela Série B

A equipe rubro-negra foi a 30 pontos e assumiu provisoriamente o quinto lugar, a quatro pontos do Bahia, último time no G4. Os pernambucanos, porém, ainda pode ser ultrapassados na rodada. O Bugre, com 19 pontos, segue no 18º lugar, na zona de rebaixamento, com o risco de cair para a lanterna se Náutico e Vila Nova ganharem os respectivos compromissos. Foi o quarto jogo sem vitória dos paulistas.

O intervalo da partida foi marcado pela apresentação de Vagner Love à torcida rubro-negra. O atacante de 38 anos, anunciado mais cedo como reforço do Sport, foi a campo ao som da música “Só Love”, da dupla Claudinho e Bochecha, caminhou pelo gramado da Ilha do Retiro e interagiu com o público. O veterano precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear.

Com a bola rolando, o Sport abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. O lateral Sander cruzou rasteiro pela esquerda e o meia Denner mandou para as redes. O Guarani teria igualado aos 13 minutos, com Nicolas Careca, mas o gol foi anulado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), que verificou, no lance, uma falta do também atacante Júlio César no lateral Pedro Naressi.

Na etapa final, o Leão aumentou a vantagem aos três minutos. O atacante Kayke foi derrubado pelo lateral Jamerson na área. O volante Ronaldo Henrique, cobrando pênalti, fez o segundo dos anfitriões. Aos 45, Nicolas Careca completou, de cabeça, um cruzamento de Jamerson pela esquerda e descontou para o Bugre, mas a reação parou aí.

Na próxima rodada, o Sport recebe o Criciúma, novamente na Ilha do Retiro, na próxima terça-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília). Na sexta-feira (5), no mesmo horário, o Guarani encara o Grêmio no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).