Sport e Fortaleza se enfrentam em 1º jogo da final da Copa do Nordeste

Sport e Fortaleza começam a decidir o título da Copa do Nordeste nesta quinta-feira (31), às 21h35 (horário de Brasília). O primeiro jogo da final será na Arena Pernambuco, em Recife, onde são esperados 46 mil torcedores. Os pernambucanos conquistaram por três vezes a competição (1994, 2000 e 2014), enquanto o Tricolor cearense levantou a taça em 2019.

Para assegurar presença na final, o Leão Rubro-Negro se classificou em terceiro lugar na fase de grupos, e venceu CRB e CSA nas etapas eliminatórias. O volante Willian Oliveira lembra que o time estava desacreditado e que as coisas mudaram com a chegada do técnico Gilmar Dal Pozzo, em 14 de março

“A gente precisava dar mais e as coisas melhoraram”, revelou Oliveira.

O Fortaleza ficou em primeiro lugar na fase de grupos e eliminou o Atlético-BA e o Náutico para chegar à decisão da Copa do Nordeste. O atacante Robson falou do respeito ao adversário e da importância destes primeiros noventa minutos

“Fazer um bom jogo pra depois decidir em casa”

O segundo jogo da final da Copa do Nordeste será no domingo (3), na Arena Castelão, em Fortaleza.