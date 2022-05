Sporting goleia Gil Vicente e adia título do Porto no Campeonato Português

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Gil Vicente, no Estádio de Alvalade, neste domingo, e venceu por 4 a 1. Pablo Sarabia, Marcus Edwards, Ferrugem (contra) e Pedro Gonçalves marcaram para os mandantes. Fran Navarro diminuiu para o time visitante.

Com o triunfo, o time de Lisboa adiou a festa antecipada do Porto e manteve-se na briga pelo título do campeonato. Os vice-líderes possuem 79 pontos, seis atrás do primeiro colocado, faltando apenas dois jogos para o fim da competição. O Gil Vicente, por sua vez, manteve-se na quinta posição, com 48 pontos.

Na penúltima rodada do campeonato, o Sporting enfrenta o Portimonense, fora de casa, às 16h30 (de Brasília) deste sábado, enquanto o Gil Vicente recebe o Tondela, um dia depois, às 11h30.

Os donos da casa precisaram de 21 minutos para abrir o placar. Em cobrança de pênalti, Pablo Sarabia bateu no canto direito para vencer o goleiro adversário.

Aos 38, Marcus Edwards aproveitou erro da defesa para ampliar o marcador. O lance, porém, foi para a revisão do árbitro de vídeo, que validou o gol do Sporting.

Dois minutos depois, aos 40, o Gil Vicente chegou a diminuir com Talocha, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 49 minutos da primeira etapa, Fran Navarro marcou e, após nova revisão do VAR por possível impedimento, o tento foi enfim validado.

No início do segundo tempo, aos 8 minutos, o zagueiro brasileiro Ferrugem tentou interceptar um passe do ataque do Sporting, mas acabou marcando gol contra.

Aos 18 da etapa complementar, mais um pênalti para o time alviverde. Dessa vez, Pedro Gonçalves bateu para completar o resultado. Antes do apito final, o Gil Vicente teve mais um gol anulado por impedimento, aos 27 minutos.