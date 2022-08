Sporting vence com tranquilidade o Rio Ave pelo Campeonato Português

O Sporting venceu o Rio Ave por 3 a 0 pelo Campeonato Português, neste sábado, jogando em casa. Pedro Gonçalves (2) e Matheus Nunes marcaram os tentos da partida.

Com o resultado, o Sporting chegou aos quatro pontos na competição, após duas rodadas disputadas, e subiu para a segunda colocação. O Rio Ave, por sua vez, ainda não somou pontos.

Os donos da casa controlaram o jogo do começo ao fim. Com mais posse de bola e volume, a equipe chegou ao primeiro gol aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Pedro Gonçalves recebeu em liberdade e finalizou com tranquilidade.

Já na etapa final, Matheus Nunes ampliou em um belo chute de longa distância, que acertou o ângulo esquerdo da meta. Aos 30, Pedro Gonçalves apareceu de novo para marcar, desta vez levando a melhor no duelo mano a mano com o goleiro.

Na sequência, o Sporting viaja para enfrentar o Porto, no próximo sábado, dia 20 de agosto, às 16h30 (de Brasília). Já o Rio Ave joga fora de casa contra o Estoril, na sexta-feira, às 16h15.

Ainda neste sábado, o Benfica venceu o Casa Pia por 1 a 0 com gol de Gonçalo Ramos e se manteve na ponta do campeonato. A partida ainda contou com a expulsão do zagueiro Otamendi nos minutos finais.