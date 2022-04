Spotify sobre instabilidade no aplicativo: ‘Estamos investigando’

Nesta terça-feira (8/3), os usuários do Spotify se surpreenderam ao entrar no aplicativo de músicas porque suas contas tinham sido deslogadas sem nenhum aviso prévio. E ao tentar fazer o login novamente, muitos relataram falhas.

No Twitter, internautas fizeram memes da situação além de ir nas postagens mais recentes do serviço de streaming musical para cobrar uma resposta sobre a instabilidade no aplicativo.

O Correio entrou em contato com a assessoria do Spotify para saber o que pode ter causado essa falha no sistema e em resposta a empresa informou que, até o momento, a única posição era a publicada no perfil oficial do Twitter do serviço de streaming. Lá, os seguidores encontram a mensagem: “Algo não está certo e estamos investigando. Obrigado por seus relatórios!”.