SSP promove audiência pública para definir detalhes sobre contratação de câmeras corporais

Publicado em 14 de out de 2021 e atualizado às 18:35

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia promove, nesta sexta-feira (15), às 9 horas, no auditório do Centro de Operações e Inteligência- Centro Administrativo da Bahia, uma audiência pública para apresentação das especificações das câmeras corporais (body cams) que devem ser adotadas pela pasta nos próximos meses.

A iniciativa faz parte do processo de contratação do serviço e é voltada para as empresas que tenham interesse em participar da licitação que será publicada em breve, bem como para acolher sugestões do público. A avaliação será considerada para a construção do Termo de Referência na contratação do serviço.

Na ocasião, representantes das Superintendências de Tecnologia e Gestão Organizacional e de Telecomunicações estarão disponíveis para explicar as necessidades da pasta, bem como para entrevistas à imprensa. Até o momento, cinco empresas do segmento confirmaram participação no evento. Também foram convidados representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, da Auditoria Geral do Estado, entre outros órgãos.

