SSP recebe integrante da ONU para debater manifestações

O secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Ricardo Mandarino, se reuniu, nesta sexta-feira (1º), com o relator especial da ONU para o Direito de Liberdade de Associação e de Reunião Pacífica, Clément Voule, para debater o direito à manifestação no período de eleições.

Voule, que é togolês, informou que a visita ao Brasil tem como objetivo grantir esse direito para a população.

Além dos dois, participaram do encontro a a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e o comandante do Policiamento Especializado (CPE) da PM, coronel Paulo Muniz.

“A politica do Governo da Bahia é assegurar o direito à cidadania. A polícia atua, nessas situações, para evitar qualquer tipo de vandalismo”, afirmou Mandarino.

Durante o período eleitoral, o titular da pasta informou que a Secretaria irá combater qualquer tipo de abuso.