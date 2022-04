Star Wars Jedi: Fallen Order 2 não chegará para Xbox One

Já faz um bom tempo que rumores estão circulando pela internet sobre Star Wars Jedi: Fallen Order 2, jogo desenvolvido pela Respawn Entertainment, sendo um souls-like.

Star Wars Jedi: Fallen Order foi um grande sucesso com o público e não seria estranho ganhar uma sequência, mas até o momento, nada foi confirmado oficialmente, apenas supostas informações que o jogo será revelado para o público durante o Star Wars Celebration, que será realizado de (26) até (29) de Maio.

O jornalista Jeff Grubb é o responsável por praticamente divulgar todas as informações sobre a sequência de Star Wars Jedi: Fallen Order e sua mais nova informação diz que a sequência será lançada somente para a nova geração, sendo o PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, deixando o PlayStation 4 e Xbox One de fora.

Isso pode ser uma boa e ruim notícia ao mesmo, primeiramente existem muitos jogadores que ainda estão na antiga geração, sem contar que com a falta de estoque, é bastante difícil garantir seu PS5 ou Xbox Series X.

Por outro lado, com o jogo sendo lançado somente para a nova geração, a Respawn Entertainment pode se concentrar exclusivamente nessas plataformas, dando esperança de que o jogo seja de ótima qualidade, tirando todo o proveito destes consoles.

De qualquer maneira, vale lembrar que isso é apenas rumor e nada foi confirmado oficialmente, então ainda há chances do jogo chegar no PS4 e Xbox One.