Startup baiana é a única selecionada do Nordeste em programa de aceleração da Vedacit Labs

Publicado em 14 de out de 2021 e atualizado às 08:03

A startup baiana MyCond foi selecionada entre mais de 200 inscritas, de sete países da América Latina, para participar do quarto ciclo do Programa de Inovação Aberta, Vedacit Labs. A empresa é a única do Nordeste e está entre as 4 escolhidas somando com startups de Santa Catarina e Porto Alegre.

O Vedacit Labs é a área de Pesquisa e Desenvolvimento da Trutec, primeiro hub de soluções que conecta startups para transformar a indústria da construção civil por meio da tecnologia.

“Estou muito grata por ter sido uma das selecionadas neste conceituado programa de aceleração. Tudo muito organizado e bem conduzido. O nível das empresas que participaram foi excelente. Vamos nos dedicar ao máximo a este processo. Muito ansiosa para começar”, comemorou a CEO MyCond, Ana Rita Oliveira.

As selecionadas vão receber quatro meses de aceleração, por meio de um projeto piloto, e mentoria de executivos renomados do mercado. Os projetos serão aplicados em conceituadas empresas do setor e as startups terão oportunidade de aplicar as soluções diretamente com potenciais clientes, na comunidade de Beta-Testers.

MyCond

O sistema para gestão de condomínios, a Mycond, cria apps com a marca própria para empresas condominiais, permitindo mais comodidade para os moradores e melhor gestão para os síndicos. O app ajuda as empresas a vender no mundo digital, aumentar a competitividade e evitar perdas de contratos nas mudanças de síndico.

Também é possível controlar encomendas, reservas, visitantes, ocorrências, assembleias, controle de acesso, boletos e outras ferramentas que os síndicos precisam.

A empresa cresceu 150% em 2020 e pretende duplicar o faturamento ainda neste ano. Atualmente ela está presente em 20 estados brasileiros e até fora do Brasil, com três clientes internacionais. O app já foi traduzido para três idiomas.

A MyCond conta ainda com a parceria de grandes empresas do mundo condominial, como, Situator, Intelbras, Linear, Superlogica, Condoconta, Pjbank, entre outras.

O processo

Em cada etapa do programa de aceleração, a Trutec faz investimentos na efetivação dos projetos e planos de negócio. O objetivo é ampliar a oferta de soluções ao segmento de construção civil, disponibilizando produtos, serviços e tecnologias. Já são 13 aceleradas e mais de 1.200 inscritas para participar.

Após a conclusão do ciclo de aceleração, as participantes que se destacarem poderão ser convidadas para fazer parte do portfólio da Trutec, com a possibilidade de comercializar em escala para o mercado. Atualmente três empresas que já passaram pelo Labs – ConstruCode (também baiana), Construct IN e Elixir AI – fazem parte do portfólio