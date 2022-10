Startup coleta 56 toneladas de resíduos em um ano de atuação em Camaçari

No primeiro ano de funcionamento da Casa So+ma, em Camaçari, cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a coleta de resíduos recicláveis gerou impactos positivos significativos para a população e o meio ambiente. De acordo com a startup, entre setembro de 2021 e setembro de 2022, cerca de 1200 famílias economizaram mais de R$ 6,8 mil com a participação no programa, a partir do recebimento de recompensas pela entrega de mais de 56 toneladas de materiais.

O descarte correto desses resíduos também beneficiou a natureza, já que permitiu uma economia, estimada pela startup, de mais de 3 milhões de litros de água e evitou o desperdício de aproximadamente 156 mil kWh de eletricidade, além de impedir a emissão de 147 mil kg de CO2 e o corte de 587 árvores.

“Esse balanço reforça como mudanças simples de hábitos podem ter impacto positivo significativo para o meio ambiente e toda sociedade”, pontua Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia. Com as recompensas do Programa So+ma de Vantagens, a comunidade é sensibilizada a fazer a separação e o descarte correto dos resíduos. Desta forma, é possível acumular pontos, que podem ser trocados por benefícios, como cursos e produtos básicos, como alimentos e higiene.

Para a cientista social Claudia Pires, que fundou a startup, o marco de um ano do Programa So+ma Vantagens em Camaçari é significativo. “Comemorar com a Braskem um ano do programa em Camaçari é comemorar o envolvimento de mais de 1.000 famílias que começaram a praticar efetivamente a reciclagem, começaram a adquirir um novo hábito. É orgulho estar junto com a Braskem nessa jornada, gerando impactos ambientais e sociais positivos para a sociedade”.

O objetivo principal do projeto é sensibilizar as pessoas, promovendo a aprendizagem e ajudando a construir novos hábitos sustentáveis. Mas além de beneficiar o meio ambiente e a população em geral, a ação também contribui para a inclusão social de catadores de resíduos. Todo o material arrecadado é entregue para a cooperativa local COOPMARC, responsável pela destinação correta do material, evitando que seja encaminhado para o aterro sanitário.

A unidade de Camaçari, que atende os cerca de 300 mil moradores da cidade, conta com o patrocínio da Braskem e o suporte da Prefeitura de Camaçari, por meio da Empresa de Limpeza Pública de Camaçari (Limpec).