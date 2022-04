Startup mineira de educação extracurricular recebe aporte

Nascida em Belo Horizonte e criada por mulheres, a startup Ways Education comemora a chegada de um aporte de R$ 300 mil. O valor, viabilizado por meio da Criabiz Ventures e de sua rede de investidores-anjo, será usado para dobrar o time da companhia, responsável por uma plataforma de educação inovadora, que incentiva os talentos de crianças e adolescentes.

O objetivo a startup é oferecer uma solução para complementar a formação dos filhos, de modo a romper com a rigidez do currículo acadêmico atual e com o pouco tempo que os jovens passam na escola no Brasil, apenas 5 horas por dia.

Por meio de vídeos, professores especialistas apresentam cursos como circo, teatro bilíngue, dança. robótica e ginástica rítmica. “Queremos que cada estudante que use nosso serviço tenha a oportunidade de experimentar e descobrir aquilo que gosta, o que sabe fazer e no que gostaria de investir na sua longa jornada de aprendizado, diz Marina Gontijo, sócia-fundadora e CEO da Ways.

Os conteúdos gravados focam no desenvolvimento da criatividade, da autoconfiança e da autonomia. “As famílias podem contratar aulas ou cursos avulsos, mas o mais interessante e inovador é a assinatura de atividades em que a família pode acessar qualquer aula da nossa programação de maneira personalizada e flexível”, completa Marina.

“Existe uma potência ainda não explorada no extracurricular, e nós queremos explorá-la”, completa Taísa Botelho, sócia-fundadora da Ways. Ela ressalta que outras vantagens da plataforma são suporte educacional, repertório de experiências inovador e fora da caixa, flexibilidade de horários, personalização e preço atrativo.

“Nascemos para transformar a educação por meio de experiências educacionais não tradicionais. É nesse espaço fora da escola que, muitas vezes, se encontram os conteúdos mais motivadores para crianças e jovens”, conclui Taísa.

Além da captação, a startup também recebeu outro apoio financeiro. A Ways Education venceu a edição especial da Batalha das Startups, realizada durante o Rio Innovation Week, e conquistou o prêmio de R$ 300.000 em mídia.