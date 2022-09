Stênio Garcia é levado para hospital após diagnóstico de Covid-19: ‘Estou muito mal’

O ator Stênio Garcia, de 90 anos, contraiu a Covid-19 e precisou ir para o hospital nesta terça-feira, 13. A informação foi divulgada nas redes sociais do famoso. “Eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou com o tal da Covid. Fui desobedecer a minha mulher. Ela bem que tentou cobrir meu rosto, e eu tirei a máscara, né. Por favor, não tire a máscara. Usem. Essa é a única defesa que vocês têm. Não é nada bom pegar esse negócio. Espero que eu consiga me livrar disso logo, mas já estou passando mal”, disse em um vídeo compartilhado no Instagram. Na legenda da publicação, Stênio Garcia pede orações dos fãs e diz que foi infectado pelo vírus após descuido. “Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia, minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora, infelizmente, estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes”, comenta. “Pegar isso é horrível, e eu não acreditava que iria me deixar assim. Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando”, completou.

