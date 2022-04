STF julga se Bolsonaro se omitiu em combater desmatamento

A competência do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em combater o desmatamento no Brasil, será julgada nesta quinta-feira, 31, a partir das 14h, no Supremo Tribunal Federal (STF). Os dois processos a serem julgados são parte de um conjunto de sete ações movidas desde 2019 contra políticas ambientais do atual Governo Federal. Após o fim do julgamento desta quinta, outros cinco processos sobre o tema ainda passarão pelo STF.O primeiro processo a ser julgado foi movido pela Rede Sustentabilidade, em agosto de 2019, com base em números sobre destruição florestal divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE), enquanto o segundo processo foi movido em novembro de 2020 por seis partidos. Foram eles PT, PSB, PSOL, PCdoB, PV e PDT. No segundo processo, foi questionado o encerramento do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm), que era um projeto de proteção ambiental criado em 2004, durante o governo Lula, quando o Ministério do Meio Ambiente era chefiado por Marina Silva.