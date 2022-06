Sthe tem celular furtado em festa de aniversário de influencer

A influenciadora baiana Sthe Matos teve o celular furtado, na noite terça-feira (14), durante a festa de aniversário da influenciadora Rafa Uccman, em São Paulo. A comemoração aconteceu em um espaço de festas fechado apenas para convidados, incluindo muitas celebridades.

Sthe contou que foi ao evento sem bolsa e ficou com o celular na mão durante a festa. “Deixei meu celular no palco, perto de uma caixinha de som, e fiquei por perto dançando. Quando fui olhar, meu celular não estava mais lá”, disse ela nos stories do Instagram.

A influenciadora conta que chegou ao ir nos achados e perdidos, acreditando que alguém entregou aos organizadores da festa, mas não estava lá. “Eu ligava para o celular e ele chamava normal, mas não atendiam. Depois de um tempinho, o celular começou a dar desligado, ou seja, alguém desligou”, afirmou. Segundo ela, o aparelho estava carregado.

Por conta do furto, Sthe, que trabalha com publicidade nas redes sociais, ficou sem postar seus vídeos e fotos. “Meu empresário trouxe um celular aqui pra eu poder resolver as coisas e voltar para casa. Tudo de importante estava naquele celular. Fiquei desesperada na hora, mas agora já estou mais calma”, disse. Mas ainda estou sem whatsapp, ainda estou perdida”, completou.