Stock Car: Campeão da Porsche Cup vai competir com Júlio Campos na Corrida de Duplas

Automobilismo



Publicado em 2 de fev de 2022 e atualizado às 16:20

Júlio Campos já definiu seu companheiro para a Corrida de Duplas, tradicional prova que volta ao calendário da Stock Car em 2022 no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O paranaense da Lubrax | Podium Stock Car Team vai correr ao lado de Marçal Müller, gaúcho que foi campeão da Porsche Cup em 2017 e 2019 e vice-campeão da última temporada. Os dois já dividiram curvas no Império Endurance Brasil, onde Campos compete com um Mercedes e Marçal acelera uma Ferrari, mas vão competir juntos pela primeira vez.

“Estou muito feliz de termos conseguido um piloto da velocidade e qualidade do Marçal para iniciar nossa campanha em 2022”, destacou Campos. “Tivemos um início de campeonato difícil em 2021 e começamos a alinhar as coisas da forma que desejamos com a temporada em andamento. Conseguimos várias colocações entre os cinco melhores, fomos ao pódio e queremos que isso ocorra desde o início da temporada neste ano. Para isso, nada melhor do que começar com um piloto qualificado, mesmo que estreante, em uma prova tão equilibrada como deve ser a Corrida de Duplas”, analisou.

Já Müller comemorou a chance de estrear na Stock Car após tantos anos em carros de gran turismo. “Quero agradecer a toda a equipe e ao Júlio por terem me escolhido. Sempre almejei participar de alguma prova na categoria e será uma realização para mim participar deste evento”, destacou. “É uma responsabilidade muito grande, pois não conheço o carro e vai ser só um fim de semana, com poucos treinos, para me adaptar a um carro diferente. Mas estou confiante, acho que estou num momento bom e espero fazer uma boa prova e somar o máximo de pontos possíveis para a equipe”, encerrou Müller.

A Corrida de Duplas da Stock Car acontece no próximo dia 13 de fevereiro e será a primeira de 12 etapas da categoria em 2022. A prova terá transmissão em TV aberta para todo o país pela Band, bem como cobertura ao vivo pela internet. A programação do fim de semana ainda será anunciada pela organização da categoria.

MS2 Comunicação