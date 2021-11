Stock Car: Campos é destaque outra vez em Santa Cruz do Sul

Automobilismo



Júlio Campos mostrou neste domingo (21) que forma uma bela combinação com a písta de Santa Cruz do Sul (RS), sede da etapa deste fim de semana da Stock Car. O piloto Lubrax | Podium Stock Car Team chegou na segunda posição na corrida 1, em seu melhor desempenho até aqui na temporada. Campos havia vencido uma das provas da categoria em sua última passagem pelo circuito gaúcho e não cravou a pole position neste fim de semana por meros 66 milésimos.

“Foi um fim de semana muito positivo! Esperava no final conseguir a ultrapassagem, mas não deu. O começo de corrida do vencedor foi muito forte e não consegui me aproximar”, avaliou o piloto do Chevrolet Cruze #4, que chegou a apenas 0s457 do vitorioso. “Conseguimos chegar bem perto da pole e da vitória, então fica aquele gostinho de quero mais, mas nada diminui o trabalho e os ótimos resultados que tivemos no fim de semana”, ressaltou.

O crescimento na reta final de temporada deixa o curitibano otimista para fechar o ano em alta e ter um 2022 ainda mais competitivo e consistente. “Queremos terminar o ano muito bem e começar a andar na frente para, no ano que vem, termos os resultados que estamos esperando, para sermos competitivo durante toda a temporada e brigarmos para vencer o campeonato”, frisou Campos, que disputa sua primeira temporada sob a batuta do chefe de equipe Rodolpho Mattheis.

A próxima etapa da Stock Car será a última da temporada 2021. A prova ocorre no dia 12 de dezembro, no autódromo de Interlagos (SP).

