Stock Car: Campos quer confirmar retomada com pódio que escapou na última etapa em Curitiba

Automobilismo



Publicado em 4 de ago de 2021 e atualizado às 22:06

Júlio Campos e a equipe Lubrax | Podium Stock Car Team estão certos de que a maré virou no campeonato 2021 da Stock Car para o Chevrolet Cruze #4. Neste fim de semana, a categoria realiza a sétima de 12 etapas da temporada, em prova no anel externo no Autódromo de Curitiba, em Pinhais (PR).

E para o piloto natural da capital paranaense, o objetivo para a segunda e última prova em casa na temporada é claro: conquistar o pódio que escapou por pouco no último fim de semana, em prova também disputada na região metropolitana da capital paranaense.

Depois de um início de temporada irregular, o curitibano teve seus melhores desempenhos do ano nas duas últimas etapas. Em Cascavel, (PR), largou em terceiro e conquistou um Top 10. Já na prova passada, em Pinhais (PR), Campos finalizou o fim de semana na quarta e quinta posições, respectivamente, nas duas corridas. “Vivemos uma nova fase no campeonato e nada melhor do que um pódio, ainda mais na minha casa, para corroborar essa virada. O desempenho na classificação e nas corridas nas últimas etapas certamente nos credencia a isso”, afirmou o piloto.

“Meu chefe já avisou que quer beber champanhe no próximo fim de semana e eu também”, continua, em brincadeira com o chefe de equipe Rodolpho Mattheis. “Poderíamos ter ido ao pódio na última etapa e cometi um pequeno erro no uso do push to pass, o que não vai ser tolerado nessa prova, pois vamos usar o anel externo e serão duas corridas de aceleração máxima. Será uma prova de muitas disputas e toques, então se classificar bem será importante para evitar as confusões e conquistar outro bom resultado”, finalizou.

A sétima etapa da Stock Car, no Autódromo de Curitiba, acontece neste sábado (7) e domingo (8). A prova terá transmissão ao vivo em TV aberta para todo o país pela Band, a partir das 11h.

Confira a programação e onde assistir:

Sábado (7):

8h25 – Treino livre 1

11h15 – Treino livre 2 (YouTube e Facebook Stock Car, Zoome.TV)

14h – Classificação (SporTV, Motorsport.TV, YouTube e Facebook Stock Car, Zoome.TV, Facebook e TwitchTV AutoVideos, portal Catve)

Domingo (8):

11h – Corridas (Band, SporTV, Motorsport.TV, YouTube e Facebook Stock Car, Zoome.TV, Facebook e TwitchTV AutoVideos, portal Catve)

Jornalista Responsável: Glauce Schütz