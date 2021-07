Stock Car: Em Curitiba, Cavaleiro espera repetir duplo Top 10 de rodada em Cascavel

Automobilismo



Publicado em 27 de jul de 2021 e atualizado às 22:48

Manter os dois carros no grupo de elite é o desafio da equipe Cavaleiro Sports para a próxima etapa da Stock Car, que ocorre neste domingo (1º), no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR), região metropolitana da capital paranaense.

Na prova deste fim de semana, o objetivo do time liderado por Beto Cavaleiro é repetir o feito da última etapa, em Cascavel (PR). Na ocasião, Marcos Gomes conquistou seu melhor resultado desde sua estreia pela equipe, no último ano, ao chegar na quarta colocação na segunda prova, enquanto Denis Navarro fechou a disputa em nono.

“Cascavel foi minha melhor prova com a equipe e ainda assim saímos com um gosto amargo. Dei azar com uma entrada de Safety Car.

O quarto lugar foi bom, mas estávamos em posição de vencer a corrida”, disse o campeão de 2015, que completou 37 anos de idade nesta segunda-feira (26). “Não fiz uma boa classificação em Cascavel, mas temos feito um grande campeonato até aqui, com muita regularidade e pontos importantes mesmo em momentos difíceis como esse. Queremos que tudo saia perfeito em Curitiba para brigarmos quem sabe para estarmos entre os cinco melhores ao fim do dia!”, completou Navarro.

O chefe de equipe Beto Cavaleiro avalia que a prova de Cascavel mostrou que o time pode andar no pelotão da frente com seus dois Chevrolet Cruze. “Esperamos que essa prova tenha sido um divisor de águas para o Marquinhos, que sofreu muito até aqui para transformar seu desempenho em resultados à altura de seu talento”, avaliou Cavaleiro. “Queremos colocar sempre entre os primeiros colocados tanto o carro dele quanto o do Denis, que está na briga pelo Top 10 também no campeonato no momento. Vê-lo nessa condição, sem dúvida, também é um dos objetivos imediatos da nossa equipe”, completou.

A prova deste fim de semana em Curitiba será válida pela sexta etapa da Stock Car e acontece no sábado (31) e domingo, para quando estão programadas as duas corridas desta rodada. As provas terão transmissão ao vivo em TV aberta para todo o país pela Band, a partir das 13h.

Confira a programação completa e onde assistir:

Sábado (31) – Julho:

10h10 – Treino livre

13h – Treino livre

15h30 – Classificação (YouTube e Facebook Stock Car)

Domingo (1º) – Agosto:

13h – Prova (Band, SporTV3, Facebook e YouTube Stock Car, Facebook e TwitchTV AutoVideos)

Jornalista Responsável: Glauce Schütz