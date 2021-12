Stock Car: Jimenez belisca o Top-10 e conquista melhor posição de largada no ano

Automobilismo



Publicado em 11 de dez de 2021 e atualizado às 23:40

Piloto da Scuderia CJ/Maxon Oil andou entre os primeiros durante todo o fim de semana e larga na 11ª posição na etapa decisiva, em Interlagos.

O melhor parece ter ficado para o final na temporada de Sérgio Jimenez na Stock Car. No fim de semana da etapa decisiva do campeonato, que acontece no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), o piloto da Scuderia CJ/Maxon Oil andou entre os primeiros colocados em todos os treinos já realizados. De quebra, o paulista beliscou o Top-10 na classificação: ele vai sair em 11º, sua melhor posição de largada em todo o ano.

“Que recompensa pela equipe por todo o trabalho árduo que tivemos ao longo de todo esse ano”, celebrou Jimenez ao fim da classificação disputada neste sábado (11). “O carro tem sido perfeito até aqui no fim de semana. Estivemos sempre entre os melhores e, além da classificação muito forte, temos um certo muito equilibrado pela corrida. Agora que cheguei no pelotão da frente, não quero mais sair”, brincou.

Para este domingo (12), Jimenez sonha em colocar o Toyota Corolla #73 entre os cinco melhores em uma das duas corridas. “Independente do que acontecer na prova, já temos muito o que comemorar por esse ótimo desempenho pra fechar nosso ano de estreia. Mas queremos mais e seria fantástico encerrar o campeonato com um Top-5. Vamos lutar muito para que isso aconteça”, projetou.

A prova decisiva da Stock Car, neste domingo, inicia a partir das 13h30. A corrida terá transmissão ao vivo via TV para todo o país pela Band.

MS2 Comunicação