Stock Car: Jimenez volta ao grid no retorno da categoria a Santa Cruz do Sul

Publicado em 18 de nov de 2021 e atualizado às 18:47

Piloto da Scuderia CJ/Maxon Oil se ausentou da última etapa da categoria, no Velocitta, após testar positivo para o covid-19, mas está pronto para voltar à ação.

A volta da Stock Car ao Autódromo de Santa Cruz do Sul (RS), neste fim de semana, marca também a volta de Sérgio Jimenez ao grid da categoria. Na última etapa, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no mês de outubro, Jimenez testou positivo para o covid-19 às vésperas da prova e teve de ser substituído por Danilo Dirani. Recuperado, o piloto da Scuderia CJ/Maxon Oil se diz pronto para voltar a acelerar e espera fazer uma prova competitiva no circuito do interior gaúcho.

“Para um piloto, é sempre frustrante ficar de fora de uma corrida, mas felizmente não tive sintomas graves e o teste positivo do covid-19 não passou de um susto”, contou Jimenez. “Agradeço ao Danilo Dirani que aceitou o convite de última hora e fez um belo trabalho a bordo do nosso carro, mas agora quero ele de volta”, brincou. “Estou plenamente recuperado e a postos e não vejo a hora de acelerar novamente. Espero coroar essa volta com bons pontos para a equipe em nossa temporada de estreia”, continuou.

Esta será a primeira prova da Stock Car com seus atuais carros no circuito santa-cruzense, já que os bólidos usados atualmente estrearam no ano passado e a última passagem da categoria pela pista sulista foi em 2019. “Acredito que isso trará um equilíbrio muito grande e possa trazer algum benefício para nós, que somos um time estreante, pois todas as equipes estarão zeradas em termos de informação em alguns aspectos. Vamos com nosso espírito competitivo mais uma vez para tentar fazer o nosso melhor”, finalizou.

A prova que marca a volta da Stock Car a Santa Cruz do Sul será válida pela 11ª e penúltima etapa do campeonato. As corridas acontecem no domingo (21), a partir das 13h30, com transmissão ao vivo em TV aberta para todo o país pela Band.

Confira a programação do fim de semana e como assistir:

Sábado (20)

8h00 – Shakedown

9h10 – Treino livre 1

12h10 – Treino livre 2 (YouTube e Facebook Stock Car, Zoome)

15h30 – Classificação (SporTV2, YouTube e Facebook Stock Car, YouTube e Portal Estadão, Facebook e TwitchTV AutoVideos, Zoome, Motorsport.TV)

Domingo (21)

13h30 – Corridas 1 e 2 (Band, SporTV2, YouTube e Facebook Stock Car, YouTube e Portal Estadão, Facebook e TwitchTV AutoVideos, Zoome, Motorsport.TV)

