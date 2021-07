Stock Car: Júlio Campos espera bons resultados em série de duas corridas em casa

Júlio Campos sequer precisará sair de casa para disputar as duas próximas etapas da Stock Car, neste domingo (1º) e no dia 8 de agosto.

Afinal, ambas ocorrerão no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR), região metropolitana da capital paranaense, cidade onde o piloto Lubrax | Podium Stock Car Team nasceu e reside. Com amplo conhecimento da pista e embalado por seu melhor fim de semana até aqui na temporada, na etapa passada, em Cascavel (PR), o curitibano está empolgado com a possibilidade de bons resultados nos dois fins de semana.

“É sempre especial correr em Curitiba. Uma pena que não seja diante da torcida, já que seguimos com as provas de portões fechados em função da pandemia, mas é ótimo saber que há tanto carinho por perto dos amigos e familiares”, pontuou Campos.

“Já corri com muitos tipos diferentes de carros em Curitiba ao longo da carreira. É um circuito especial, me criei aqui como piloto e já pude vencer nessa pista pela Stock Car, o que foi um dos momentos mais incríveis da minha trajetória. Acho que temos potencial para chegar lá novamente”, destacou.

Para Campos, a etapa de Cascavel pode ter sido um divisor de águas quanto à performance dos Chevrolet Cruze do time chefiado por Rodolpho Mattheis. “Na prova passada, chegamos ao nível de performance que gostaríamos. Teríamos ido ao pódio se não fosse um problema numa peça de câmbio que não é de responsabilidade da equipe. Mesmo assim, larguei em último na segunda corrida e consegui chegar em décimo. Estou motivado para aproveitarmos essas duas provas na minha casa para manter a curva ascendente no campeonato e chegarmos onde queremos”, finalizou.

A prova deste fim de semana em Curitiba será válida pela sexta etapa da Stock Car e acontece no sábado (31) e domingo, quando ocorrem as duas corridas desta rodada. As provas terão transmissão ao vivo em TV aberta para todo o país pela Band, a partir das 13h.

Confira a programação completa e onde assistir:

Sábado (31):

10h10 – Treino livre

13h – Treino livre

15h30 – Classificação (YouTube e Facebook Stock Car)

Domingo (1º):

13h – Prova (Band, SporTV3, Facebook e YouTube Stock Car, Facebook e TwitchTV AutoVideos)

Jornalista Responsável: Glauce Schütz