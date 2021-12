Stock Car: Júlio Campos fecha a temporada com quarto lugar em Interlagos

Automobilismo



Publicado em 13 de dez de 2021 e atualizado às 10:26

Júlio Campos passou muito perto do pódio na etapa de encerramento da temporada 2021 da Stock Car, disputada neste domingo (12), no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O piloto Lubrax | Podium Stock Car Team largou na oitava posição e terminou em quarto na primeira corrida do dia, o que reforçou a ascensão e competitividade mostradas por ele e sua equipe na reta final do campeonato.

Ao fim do dia, Campos avaliou que poderia ter tido tido um resultado ainda melhor na primeira prova, quando um pedaço da carenagem insistia em se soltar de seu Chevrolet Cruze #4, após um toque com um rival logo no início da prova. “A primeira corrida foi legal, foi um bom resultado o quarto lugar. O pit stop demorou um pouquinho a mais. Não fosse isso, poderíamos até ter chegado ao pódio”, analisou.

Na segunda prova, no entanto, o curitibano não teve a mesma sorte: um incidente logo na primeira volta, entre a Descida do Lago e o Laranjinha, frustrou qualquer possibilidade de encerrar a temporada no pódio. “Na segunda corrida, fui jogado para fora pelo Allan Khodair, que me tirou qualquer chance de um bom resultado. Em fevereiro tem mais e vamos com tudo em busca de uma temporada melhor”, encerrou.

A Stock Car volta às pistas no dia 13 de fevereiro de 2022, com a primeira etapa da próxima temporada. O local da etapa de abertura, bem como das provas seguintes do campeonato, ainda não foi anunciado.

MS2 Comunicação