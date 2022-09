A Stock Car deste domingo (25/9), realizada no autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, foi marcada por um grave acidente nos boxes, que deixou três mecânicos feridos, sendo dois deles foram imprensados entre dois carros e precisaram ser levados ao hospital de ambulância, enquanto o terceiro homem teve apenas ferimentos leves e foi atendido no local. (Confira o vídeo no final da matéria)

Segundo informações, um dos profissionais sofreu uma fratura no fêmur e passará por cirurgia. Todos estavam conscientes no momento do atendimento e sem risco de vida. Os boxes foram fechados um tempo depois e o safety car entrou na pista até que tudo fosse controlado.

Denis Navarro, que estava abastecendo o carro, foi liberado, aparentemente de maneira precoce, e arrancou com o carro. Entretanto, Pedro Cardoso passava ao lado e acabou atingido pelo piloto. Desgovernados, os dois acabaram colidindo com Bruno Baptista, que trocava os pneus.

Após a batida, e percebendo a gravidade do acidente, a direção de prova fechou os boxes para atender os pilotos e colocou o safety car na pista. Entretanto, a bandeira vermelha demorou para subir e colocou em risco as pessoas que por ali estavam. Apesar de tudo isso, não houveram, por sorte, outros incidentes nos boxes.

O vídeo do momento está correndo nas redes sociais e mostra, em diferentes ângulos, que um dos mecânicos permanece no chão. Os três pilotos precisam abandonar a corrida, que foi vencida por Rubens Barrichello

UMA VERGONHA, UM VERGONHA!!!

Isso que aconteceu na Stock Car foi uma vergonha, uma prova de falta segurança da categoria, uma prova dos pilotos sem NOÇÃO E RESPEITO ALGUM pelos outros, VERGONHOSO!!!#StockNaBand #StockNoSporTV pic.twitter.com/9lFIXS4GDD

— Hobby Automobilista (@HobbyAuto) September 25, 2022

O post Stock Car: mecânicos são imprensados em engavetamento nos boxes apareceu primeiro em Metrópoles.