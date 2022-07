Stock Car: Scuderia Chiarelli confiante em buscar Top-10

A última etapa da Stock Car, no início deste mês, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), trouxe confiança à Scuderia Chiarelli. Mesmo em um fim de semana de provas tumultuadas, a equipe conseguiu duas colocações entre os 11 melhores, ambas com Sérgio Jimenez. Assim, para a próxima etapa, agendada para este fim de semana no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a expectativa do time é repetir o bom desempenho e se colocar na briga pelo Top-10.

“Interlagos é a pista preferida de todos, mas estamos confiantes de que nossos carros vão render de forma satisfatória aqui no fim de semana”, projetou Jimenez. “É um circuito que todos conhecem muito bem e já andamos aqui na atual temporada. Para nós, esse ano está sendo importante depois de todo o aprendizado de 2021, que foi nossa temporada de estreia. Enfim temos dados de praticamente todos os circuitos e estamos conseguindo demonstrar na prática nosso potencial”, continuou.

Em meio à competividade da Stock Car, o piloto do Toyota Corolla #73 se declarou feliz com os progressos feitos etapa após etapa pelo time. “Tanto eu quanto o Beto Monteiro, meu companheiro de equipe, temos feito progressos em cada prova. Na última etapa, tínhamos até chances de pódio, que escaparam no finalzinho. Estou satisfeito com nosso trabalho e acho que temos um futuro pra lá de promissor”, destacou.

A sétima etapa da Stock Car, em Interlagos, começa nesta sexta-feira (29) com treinos livres. No sábado (30), ocorre a classificação, a partir das 13h10, com transmissão via YouTube e pelos canais SporTV. As provas acontecem no domingo (31), no mesmo horário, com transmissão também em TV aberta pela Band.

