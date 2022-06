Stock Car: Scuderia Chiarelli disputa sua primeira prova pela categoria no Velopark

A Scuderia Chiarelli disputa, neste fim de semana, sua primeira prova pela Stock Car no autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O circuito gaúcho retorna ao calendário com rodada dupla após ficar de fora em 2021, ano de estreia da equipe na categoria. Mesmo assim, o time se mostra confiante em obter bons resultados com Sergio Jimenez, responsável por acelerar os Toyota Corolla do time na atual temporada.

“O Velopark é um circuito traiçoeiro. Tem zebras altas, freadas fortes e duas retas longas que exigem muito do motor, o que torna o acerto do carro bastante complexo”, destacou Jimenez. “Teremos quatro largadas no fim de semana e, em um grid de 30 carros numa pista pequena, será um desafio e tanto passar ileso pelas primeiras curvas. Isso torna a classificação ainda mais importante para se posicionar bem, pois a chance de termos muitas entradas do Safety Car também são grande”, projetou.

Já o chefe de equipe Carlos Chiarelli destacou a grande possibilidade de que as provas do fim de semana ocorram sob frio intenso e até chuva. “Soubemos que a temperatura no RS não tem passado dos 20 graus e tem havido muita chuva nos últimos dias, o que, segundo algumas previsões, pode ocorrer no fim de semana. Isso pode tornar a prova bastante tumultuada, então uma tática certeira de prova se torna ainda mais vital para conquistar um bom resultado”, pontuou.

A quinta etapa da Stock Car acontece no sábado (2), com classificação às 9h15 e largada às 14h10. Já a sexta etapa do campeonato será disputada no domingo (3), com classificação às 9h45 e largada às 14h10. As sessões de definição do grid serão transmitidas pelos canais SporTV, que também exibem as provas das duas etapas, ao vivo, juntamente com a Band.

