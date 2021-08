Stock Car: Sétimo lugar de Gomes no grid deixa Cavaleiro otimista para prova em Curitiba

Automobilismo



Publicado em 2 de ago de 2021 e atualizado às 15:13

Paulista da Cavaleiro Sports ficou a 30 milésimos de disputar a pole, enquanto Navarro sai na 18ª posição.

A Cavaleiro Sports vai ter outra vez um carro no Top 10 do grid de largada da Stock Car. Na primeira prova da sexta etapa da temporada, a ser disputada neste domingo (1º) no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR), Marcos Gomes colocou o Chevrolet Cruze #80 na sétima colocação.

O campeão de 2015 ficou a apenas 30 milésimos de se classificar para o Q3, segmento do classificatório, disputado neste sábado (31), em que acontece a briga pela pole position.

Já seu companheiro de equipe Denis Navarro vai largar em 18º. “Estou satisfeito com o classificatório, mas lógico que fica um gostinho estranho por não termos ido ao Q3 por apenas 30 milésimos”, avaliou Gomes. “Mas foi questão de detalhes e estou feliz com a evolução do carro.

Achamos uma peça que havia quebrado no segundo treino e atrapalhava nossa performance. É acertar os mínimos detalhes para ficar constantemente entre os oito melhores”, frisou o piloto. “A Stock Car é isso. Não fizemos nossa melhor volta no qualify. Se tivesse avançado ao Q2, a história podia ter sido diferente, mas vamos tentar pontuar ao máximo”, destacou Denis Navarro.

O chefe de equipe Beto Cavaleiro lamentou a posição de largada de Navarro. “Ele estava voando nos treinos e achávamos que teríamos os dois carros no Top 10”, destacou. “Com o Marquinhos, a gente sabia que havia um probleminha que resolvemos e que ele iria ir para o pelotão da frente, mas o desempenho do Denis foi um golpe para a gente. Mas temos tido boa evolução em todas as corridas e vamos buscar uma boa estratégia para colocar ambos na briga pelo campeonato outra vez”, ressaltou Cavaleiro.

A sexta etapa da Stock Car acontece as 13h, com duas corridas e transmissão ao vivo em TV aberta para todo o país pela Band. As provas também serão exibidas pela TV no canal por assinatura SporTV2 e no Facebook e YouTube da Stock, Motorsport.TV e Facebook e TwitchTV AutoVideos.

Jornalista Responsável: Glauce Schütz