Stock Light: Leist conquista segunda posição e assume a vice-liderança da competição

Automobilismo



Publicado em 8 de ago de 2021 e atualizado às 23:54

O piloto da Motortech Competições, Arthur Leist subiu mais uma vez no pódio, na corrida deste domingo (08), que encerrou a rodada dupla da quinta etapa da Stock Light, no Autódromo Internacional de Curitiba (PR). Com o resultado, o gaúcho de Novo Hamburgo assumiu a vice-liderança da competição.

Em sua segunda temporada, na categoria trampolim para a Stock Car, Leist vem fazendo uma temporada baseada na regularidade e com grandes resultados. Até aqui foram seis pódios em 10 corridas, sendo cinco segundos lugares e um terceiro.

Largando na sétima posição, o jovem talento soube administrar bem as disputas por posições, ganhando cinco posições ao longo da prova, para cruzar a linha de chegada na segunda colocação. Na corrida de sábado, que abriu a etapa, Leist conquistou a sexta colocação.

“Feliz demais com a corrida de hoje. Durante o final de semana sofremos com a velocidade de reta do carro, pois não tínhamos a velocidade ideal. Pensamos em trocar de motor para hoje, acabamos buscando um novo setup e o resultado veio. Ainda não é o carro mais rápido da pista, mas conseguimos mais um pódio e bons pontos para o campeonato. Vamos continuar trabalhando para conquistar uma vitória na próxima etapa. A equipe fez um grande trabalho e estamos vivos nessa briga pelo título!”, analisou.

Gabriel Robe, que neste sábado (07), largou na pole e conquistou a segunda colocação, tomou um toque logo na largada e abandonou. “Daqueles dias para esquecer. Ontem a pole um grande resultado e hoje sem correr”, lamentou.

A próxima etapa da Stock Light acontece no dia 24 de outubro, no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Jornalista Responsável: Glauce Schütz