Stock Light: Leist larga na pole e fecha domingo em terceiro no Velocitta

Arthur Leist segue vivo na briga pelo campeonato na Stock Light. Na segunda prova da categoria neste fim de semana, em etapa disputada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), o piloto da Motortech Competições voltou a demonstrar velocidade, ao sair na pole position e conquistar outro pódio na temporada: o gaúcho foi o terceiro, mesma posição que ocupa no campeonato, com 217 pontos, 46 atrás do líder.

Mesmo com o pódio, o jovem se declarou insatisfeito com a performance no fim de semana, já que fechou a primeira prova em décimo. “Chegamos super animados pelo histórico da equipe na pista. Foi onde conquistei minha primeira pole na categoria, mas acabou sendo, com certeza, o pior fim de semana do ano”, lamentou. “Acho que ainda há muitos pontos em jogo e ainda temos chances matemáticas de sermos campeões e, enquanto houver chances, vamos brigar”, continuou.

A chance da recuperação será na próxima etapa, na casa de Leist: o Rio Grande do Sul, já que a prova será disputada no Autódromo de Santa Cruz do Sul. “Vamos com tudo em Santa Cruz e tentar recuperar no campeonato o que perdemos no fim de semana”, destacou. “Gostaríamos de ter conquistado mais pontos aqui, não foi a performance que esperávamos mesmo com o pódio do Arthur. Vamos dar tudo para recuperar na próxima”, frisou o chefe de equipe da Motortech Competições, Adílson Morari.

Depois da etapa do Velocitta, restam somente mais duas provas até o fim do campeonato. A próxima, em Santa Cruz do Sul, acontece no fim de semana de 20 e 21 de novembro.

A participação do piloto Arthur Leist é financiada pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Pró-Esporte, projeto Pódio em 2021, Processo 21/2900-0000334-7, proposto pela Motortech Competições.

Glauce Schütz – MS2 Comunicação