Stock Light: Robe chega a Curitiba de olho na liderança do campeonato

Com apenas sete pontos de desvantagem para o primeiro colocado, piloto da Motortech Competições quer chegar à liderança da tabela pela primeira vez na atual temporada.

A Stock Light está de volta às pistas neste fim de semana. A categoria de acesso à Stock Car realiza sua quarta etapa neste sábado (31) e domingo (1º), no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR), região metropolitana da capital paranaense. A prova pode valer a liderança do campeonato para Gabriel Robe: o piloto da Motortech Competições ocupa neste momento a segunda posição da tabela, com 125 pontos, apenas sete atrás do líder. E já declarou que pretende encerrar o fim de semana no comando da classificação.

“Curitiba é um dos circuitos mais técnicos do campeonato e temos um acerto competitivo para brigar pela ponta”, declarou o campeão da categoria em 2017. “Em todas as provas até aqui, estamos sendo muito rápidos na classificação e com um padrão de velocidade muito alto em nossos carros. É uma pista com uma longa reta que permite ultrapassagens. Assim, mais importante do que classificar bem, será estar competitivo durante a prova”, frisou Robe, que venceu de ponta a ponta uma das provas realizadas na etapa passada, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

A liderança do campeonato também é o objetivo do chefe de equipe da Motortech Competições, Adílson Morari. “Não tivemos prova da Stock Light em Curitiba no último ano, mas o desempenho da nossa equipe até aqui mostra que estamos preparados para andar na frente outra vez”, avaliou. “A constância dos nossos carros tem sido um grande trunfo até aqui para que o Gabriel e seu companheiro Arthur Leist estejam desde o início na briga pelo título. Que a gente possa sentir o gostinho da liderança pela primeira vez no ano já neste fim de semana”, encerrou.

A programação da Stock Light em Curitiba começa no sábado, com treinos livres, classificação e a primeira prova do fim de semana. No domingo, após a etapa da Stock Car, a categoria realiza sua segunda prova da rodada. As duas corridas terão transmissão ao vivo pela TV, no canal por assinatura Bandsports.

