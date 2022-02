Stock Series: Lucas Kohl reforça time 100% gaúcho da Motortech Competições

A Motortech Competições confirmou seu novo reforço para a disputa da temporada 2022 da Stock Series, nova nomenclatura da Stock Light, categoria de acesso à Stock Car. Trata-se de Lucas Kohl, que está na categoria desde 2020 e, no último ano, conquistou sua primeira vitória na categoria em prova disputada na sua terra natal, em Santa Cruz do Sul (RS). O piloto de 23 anos completa uma formação 100% gaúcha da equipe, já que vai competir ao lado de Arthur Leist, natural de Novo Hamburgo e que já havia sido confirmado para mais um ano em um dos carros da escuderia.

Em sua chegada ao time, o jovem com quatro anos de experiência nos EUA no programa Road to Indy, que revela jovens talentos para a disputa da Fórmula Indy e das 500 Milhas de Indianápolis, se disse confiante com a nova parceria. Ele se disse especialmente feliz por poder competir com o time no Rio Grande do Sul, em etapa nos dias 3 e 4 de setembro, em praça a ser definida. “Estou muito feliz de estar com uma equipe gaúcha, já que sou de Santa Cruz do Sul, onde espero que possamos acelerar novamente esse ano. Acho que temos tudo para fazer um ótimo trabalho e conquistarmos grandes resultados esse ano”, frisou.

Assim como os pilotos, a Motortech Competições também é sediada em solo gaúcho: o time chefiado por Adílson Morari tem sua sede na cidade de Caxias do Sul, na região serrana. “Ficamos muito felizes de poder contar com o talento e a velocidade do Lucas em 2022. Ele já demonstrou muito potencial nas provas que realizou e provou ser capaz de conquistar vitórias”, declarou Morari. “Ele e o Arthur possuem um ótimo entrosamento e estou certo de que formarão um time de pilotos com muita juventude e competitividade para que possamos buscar os títulos de pilotos e equipes”, analisou.

A temporada da Stock Series em 2022 terá oito etapas, sempre em conjunto com a Stock Car. A prova de abertura acontece no dia 20 de março, no Autódromo de Goiânia (GO).

Por | MS2 Comunicação