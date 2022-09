Stranger Things: Casa de Will Byers está disponível no Airbnb

Alô fãs de ‘Stranger Things’: a casa de uma das famílias mais amadas do da série vai ficar disponível para você se hospedar nela! O local vai poder ser alugado pelo site Airbnb.

A residência, localizada no estado da Geórgia, foi comprada em um leilão pelo valor de US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão, na conversão atual). Assim, ela será convertida em uma atração turística local, de acordo com a corretora Katie Siplon ao site TMZ.

Além dessa, a casa da família Byers que apareceu na quarta temporada do seriado também já está disponível para reservas. Na trama, Will, Eleven, Jonathan e Joyce se mudam para Califórnia, porém ela não fica nesse estado e, sim, em Albuquerque, no Novo México.

Casa da família Byers em ‘Stranger Things’ (Foto: Reprodução)

Caleb McLaughlin, que interpreta Lucas, fala sobre racismo dos fãs Durante uma entrevista no painel da Heroes Comic-Con, na Bélgica, Caleb McLaughlin falou um pouco sobre o racismo que vem sofrendo por parte do próprio fandon de ‘Stranger Things’.

“Na minha primeira Comic-Con, as pessoas não queriam me conhecer porque eu sou negro. Alguns até me disseram: ‘A gente não quer fazer fila pra te ver porque você foi maldoso com a Onze.’ Ainda hoje, tem gente que não me segue ou não me apoia porque sou negro”, desabafou o ator.

“Eu me perguntava muito por que as pessoas não gostavam de mim se eu estava na série desde o começo, igual todo mundo. Meus pais explicaram: ‘É uma verdade triste, mas é porque você é a criança negra da série.’ Se eu nasci com essa linda pele cor de chocolate, eu não sou amado. Mas é por isso que procuro usar minha posição para distribuir amor e positividade. Não vou mandar ódio de volta para aqueles que me odeiam”, completou o artista.

