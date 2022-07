Streamer pagará R$ 100 mil para usuários de Xbox que jogarem Halo 2

Caso você se considere um bom jogador de Halo, essa é sua chance de levar uma bolada para casa. O conhecido streamer internacional Cr1tikal, está oferecendo uma grande quantia de $20 mil dólares para quem conseguir completar um grande desafio.

O streamer está desafiando os jogadores a conseguirem terminar Halo 2 na dificuldade LASO, o que significa jogar no Legendary com as Skuls ativas. Isso por si só já seria um grande desafio, mas para levar o dinheiro para casa é necessário completar a campanha do jogo toda sem nunca morrer.

Na dificuldade LASO, todas as Skulls são ativadas, as quais fazem diversas modificações no jogo, como tornar os inimigos mais resistentes, desativar o recarregamento automático dos escudos, diminuir a quantidade de munição e até mesmo desligar a interface do jogo.

Esse é certamente um grande desafio, com muitos considerando até quase impossível de ser completado. O desafio começou com uma recompensa de $5 mil dólares, mas devido à dificuldade foi aumentada para $15 mil. Agora, com o desafio se provando maior do que o esperado, ele aumentou para $20 mil dólares.

De acordo com Cr1tikal, esse é um dos maiores desafios já feitos na história dos jogos, com a grande maioria dos jogadores não conseguindo nem mesmo passar do primeiro nível de Halo 2 na dificuldade LASO sem morrer.

É considerado a realização solo mais difícil em toda a história do FPS. Na verdade, eu mesmo tentei, não consegui passar das duas primeiras salas na primeira missão de Halo 2 no LASO!

É claro que o streamer colocou algumas regras em ação para que o desafio seja justo. Para ser válido, o desafio precisa ser completo em live, seja no Twitch ou YouTube. A Skull de camuflagem do Master Chief também não pode estar ativada.