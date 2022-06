Street Fighter 6 chega ao Xbox Series X|S em 2023

Houve rumores de que Street Fighter 6 pudesse ser um exclusivo do PS5, mas parece que não é o caso, pois o novo trailer oficial da Capcom para o jogo confirmou que chegará ao Xbox Series X e Xbox Series S em 2023 também.

Capcom diz que Street Fighter 6 marca uma “nova era para jogos de luta… virando o gênero de cabeça para baixo”:

“Uma nova era para os jogos de luta começa em 2023! A evolução dos jogos de luta começa com nosso tradicional Fighting Ground, e então estamos virando o gênero de cabeça para baixo com World Tour e Battle Hub para um total de três modos onde qualquer um pode jogar ao seu gosto. Ninguém começa como campeão. Você chega lá passo a passo, soco por soco. Aceite o desafio e leve seu jogo para o próximo nível.”

Não há nenhuma palavra sobre um lançamento do Xbox One no momento, apesar do jogo ser confirmado para PS4.