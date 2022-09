Street Fighter 6 não chegará para Xbox One

Hoje a Capcom divulgou novas informações a respeito de Street Fighter 6 durante seu show no Tokyo Game Show 2022 e confirmou oficialmente que um beta fechado será realizado de (07) até (10) de Outubro no PC via Steam, PS5 e Xbox Series X|S.

Caso você tenha interesse em participar do beta fechado, pode se candidatar por aqui, no site oficial do jogo. No beta vão estar disponíveis 8 personagens jogáveis, partidas online, modo de treinamento, crossplay entre plataformas e muito mais.

A Capcom divulgou um novo vídeo especialmente para o beta fechado, com vários personagens com caixas na cabeça dançando.

Street Fighter 6 será lançado em 2023 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.