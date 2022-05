Suárez revela propostas do Brasil, mas deseja seguir na Europa

Sem clube após o fim de seu contrato com o Atlético de Madrid, o destino do atacante Luis Suárez não deve ser o Brasil. O jogador vive a expectativa de definir seu futuro em breve.

Em entrevista ao programa esportivo El Larguero, o uruguaio revelou que tem recebido propostas, dentre elas, de clubes brasileiros. No entanto, o atleta não escondeu o desejo em permanecer no futebol de ‘mais alto nível’.

“Fui procurado por clubes do Brasil, da Argentina e do México. Mas quero jogar no mais alto nível competitivo. Minha cabeça está no futebol europeu”, admitiu Suárez.

Na última temporada, Suárez anotou 13 gols em 45 jogos pelo time de Diego Simeone. Na anterior, o jogador foi às redes em 21 oportunidades e faturou o título do Campeonato Espanhol.