Subcomandante da 43ªCIPM/Itamaraju é condecorado no Comando de Policiamento da Região Sul

Na manhã desta sexta-feira (29), aconteceu na sede do Comando de Policiamento da Região Sul, em Ilhéus, uma cerimônia militar em homenagem a Tiradentes, patrono das policiais militares, e de entrega da Medalha Marechal Argolo – Visconde de Itaparica às autoridades que foram agraciadas com a referida condecoração.

Na oportunidade, o Capitão PM Sidney Rodrigues de Oliveira, subcomandante da 43ªCIPM, foi tambem um dos condecorados, recebendo a medalha do Coronel Vanderval, comandante do CPRS, ato que também foi acompanhado pela Major Kelly Ravani, comandante da 43ªCIPM/Itamaraju.

O Capitão Sidney Oliveira conta com 19 anos e ingressou na Corporação como Soldado, servindo desde o início da carreira na 43ª CIPM e em Itamaraju, sua cidade natal, onde exerce as suas atividades com profissionalismo, contando com relevantes serviços prestados e mantém uma boa relação com a tropa e a comunidade local.

A Medalha em questão é uma das mais altas condecorações da Polícia Militar da Bahia, sendo concedida a autoridades civis e militares, através de ato do Governador do Estado, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados à Corporação e à sociedade.

Por | 43ª CIPM