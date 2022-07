Subindo na cama e dando empinadinha, Sabrina Sato mostra lingerie que enlouquece Duda Nagle

Musa de lingerie! Sabrina Sato, apresentadora, modelo e influenciadora digital, deixou seus fãs babando ao exibir um vídeo promocional de sua nova coleção de peças íntimas. Claro, a galera surtou com a boa forma da musa no campo de comentários.

“Bom dia com minha nova coleção pra @bonjouroficial”, escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Sabrina Sato dança animada pelo seu quarto usando a lingerie preta e com fio-dental. Alguns fãs ainda chegaram a brincar dizendo que Duda Nagle, marido da apresentadora, deve amar o vídeo.

“Que Mulher! O Dudinha deve ficar feliz da vida quando vê o mulherão que tem ao lado”, disse uma fã no campo de comentários. “Sério, a mulher que não fala que quer ter essa barriguinha trincada, está mentindo demais”, comentou outra.

Sabrina Sato revela que nunca ficava com famosos: “Ninguém chegava em mim” Durante entrevista cedida à revista Quem, Sabrina Sato revelou que, na época em que era solteira, não costumava ficar com famosos. O motivo? Segundo a própria apresentadora, ninguém chegava nela.

“Quase nunca peguei famoso. Nunca peguei sertanejo, nunca peguei cantor, nunca peguei jogador de futebol. Sou amiga de todo mundo, mas pegar… ninguém chegava em mim”, disse Sabrina Sato.

A musa ainda brincou com o meme ‘sofrer por homem feio’: “Já sofri por todo tipo de homem. Quando você se joga, se apaixona, sofre. Depois que acaba, que a gente se vê livre, eu não sofro mais, aí, já estou em outra. Sou muito amiga de todos os meus ex. Todos não… a maioria”.

