Sucesso de 2003! “A Casa das Sete Mulheres” estreia na Globoplay

A Globoplay disponibilizou para os seus assinantes a minissérie A Casa das Sete Mulheres, a minissérie foi transmitida originalmente entre 7 de janeiro e 8 de abril de 2003 na Rede Globo. Durante 51 capítulos, os expectadores acompanharam as dificuldades e os dramas das mulheres da família de Bento Gonçalves na Revolução Farroupilha.

A Casa das Sete Mulheres foi protagonizada por Eliane Giardini que interpretou Dona Caetana, esposa de Bento Gonçalves (Werner Schunemann), Bete Mendes como Ana Joaquina e Nívea Maria como Dona María, as atrizes interpretaram as irmãs de Bento Gonçalves. Daniela Escobar interpretou Perpétua, filha de Dona Caetana e Bento Gonçalves que se apaixona por Inácio (Marcello Novaes), a minissérie também teve como protagonistas Camila Morgado como Manuela, Mariana Ximenes como Rosário e Samara Felippo como Mariana, filhas de Dona María.

A personagem de Morgado se apaixona pelo líder da Revolução Giuseppe Garibaldi (Thiago Lacerda), mas o romance não é aprovado por sua família, Garibaldi no decorrer da trama se envolve com Anita (Giovanna Antonelli). A Casa das Sete Mulheres é uma adaptação no romance homônimo de Letícia Wierzchowski e a trama se passa no Sul do Brasil em 1835. A série mostra o papel das mulheres, principalmente da Família Gonçalves, durante a Guerra dos Farrapos.

Belíssima e Páginas da Vida também entraram no catálogo da Globoplay As novelas Belíssima (2005) e Páginas da Vida (2006) estão disponíveis na plataforma de streaming da Globo. As novelas foram um sucesso durante a sua transmissão original, Belíssima foi exibida entre 7 de novembro de 2005 a 7 de julho de 2006, sendo substituída por Páginas da Vida que foi transmita originalmente entre 10 de julho de 2006 a 2 de março de 2007.

Belíssima acompanha a grande vilã Bia Falcão (Fernanda Montenegro) em uma sociedade onde a aparência, beleza e sucesso importam. Páginas da Vida mostra o romance entre Nanda (Fernanda Vasconcellos) e Léo (Thiago Rodrigues), quando Nanda engravida de Léo é abandonada. Grávida, Nanda sofre um acidente fatal, mas os bebês gêmeos são salvos por Helena (Regina Duarte), mas um dos bebês com síndrome de down é rejeitado pela avó Marta (Lilia Cabral) e adotado por Helena.

