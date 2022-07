Suécia e Holanda goleiam e avançam às quartas de final da Eurocopa Feminina

Suécia e Holanda se classificaram para as quartas de final da Eurocopa Feminina depois de terminarem neste domingo na primeira e segunda posições, respectivamente, do Grupo C do torneio continental.

Graças à goleada de 5 a 0 sobre Portugal, a Suécia terminou em primeiro lugar empatada em 7 pontos com a Holanda, mas com melhor saldo de gols (+6 contra 4), depois que as holandesas venceram a Suíça por 4 a 1.

Nas quartas de final da Eurocopa Feminina, a Holanda, atual campeã continental, enfrentará no sábado, dia 23 de julho, em Rotherham, a França, que já garantiu a primeira colocação do grupo D, enquanto as suecas terão que aguardar a resolução da chave nesta segunda-feira.

A França (que tem 6 pontos) jogará contra a Islândia (segunda colocada com 2 pontos), que depende de si, enquanto no outro jogo se enfrentam Bélgica e Itália, ambas com 1 ponto, mas com chances de classificação. Para isso precisam vencer e torcer para que as islandesas não derrotem as francesas.