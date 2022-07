Suécia e Holanda vencem e se aproximam das quartas da Eurocopa Feminina

A Suécia sofreu, mas conseguiu vencer a Suíça por 2 a 1, graças a um gol de Hanna Bennison aos 34 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira, em Sheffield, pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa Feminina. Pela mesma chave, a Holanda também bateu Portugal por 3 a 2.

As escandinavas lideram o Grupo C, com 4 pontos, três a mais que a Suíça, que permanece com um. Nesta quarta-feira é disputado mais um duelo na mesma chave, entre Holanda e Portugal, em Wigan.

As suecas, que dominaram no primeiro tempo, aceleraram no segundo, até abrirem o placar com Fridolina Rolfö, aos oito minutos. A Suíça empatou pouco depois, com Ramona Bachmann, mas Bennison, de fora da área, deu a vitória à Suécia aos 34. O VAR ainda anulou dois gols e um pênalti para a Suécia, vice-campeã olímpica.

Após esta vitória, a Suécia fecha a fase de grupos no domingo, em Wigan, contra Portugal. Neste mesmo dia, a Suíça vai tentar se classificar em seu jogo contra a Holanda, em Sheffield.

Holanda x Portugal

Outra equipe que entrou em campo também nesta quarta-feira foi a Holanda, atual campeã europeia, que venceu Portugal por 3 a 2 e lidera o Grupo C da Eurocopa Feminina. A ‘Laranja Mecânica’ chegou aos mesmos quatro pontos que a Suécia. As holandesas têm o mesmo saldo de gols que as suecas, mas levam a melhor no número de gols marcados (4 contra 3).

O duelo contra Portugal foi mais complicado do que o esperado para a Holanda, que até começou bem na partida, abrindo 2 a 0 em 15 minutos com gols de Damaris Egurrola e Stephanie Van der Gragt. Mas ainda no final do primeiro tempo, Portugal reagiu e descontou com Carole Costa, de pênalti. Na volta do intervalo, Diana Silva deixou tudo igual.

O gol da vitória da Holanda saiu aos 17 da segunda etapa, com com uma finalização certeira de Danielle van de Donk no canto da goleira portuguesa. Portugal lutou e continua surpreendendo na Euro, apesar da derrota. O time luso se classificou para o torneio graças à exclusão da Rússia das competições internacionais da Uefa por conta da invasão à Ucrânia.

A ‘Laranja Mecânica’ foi para o jogo sem duas de suas melhores jogadoras: a meio-campista Jackie Groenen e a atacante Vivianne Miedema, que testaram positivo para COVID-19 e estão cumprindo isolamento.