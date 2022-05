Sul-Americana: Atlético-GO vence em casa e mantém liderança do Grupo F

O Atlético-GO derrotou o Defensa y Justicia (Argentina) por 3 a 2, nesta quarta-feira (4) no estádio Antônio Accioly, e mantém a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Com a vitória o Dragão chegou aos nove pontos, mesma pontuação da vice-líder LDU (Equador), que bateu o Antofagasta (Chile).

🇧🇷⚽🇦🇷 Força do Dragão! O @ACGOficial bateu o @ClubDefensayJus por 3-2 em casa e se manteve na ponta do Grupo F da CONMEBOL #Sudamericana. 🔝 Somou 9️⃣ pontos e superou a #LDU no saldo de gols para seguir na liderança!#GrandeConquista pic.twitter.com/GY8LB3iPjh — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 5, 2022

O jogo foi bem movimentado no primeiro tempo, mas o único gol da etapa saiu dos pés do volante Marlon Freitas aos 17 minutos, em cobrança de pênalti.

No primeiro minuto da etapa final o Dragão conseguiu ampliar sua vantagem, quando Shaylon na direita, se livrou de um adversário com um belo drible e bateu forte para superar o goleiro Unsain. Seis minutos depois o Atlético-GO encaminhou de vez sua vitória, graças a gol de cabeça de Baralhas.

No final o Defensa y Justicia pressionou e conseguiu diminuir graças a gols de Fontana e Albertengo, mas a vitória final foi mesmo da equipe brasileira.

Agora o Atlético-GO se concentra no Brasileiro, onde recebe o Goiás no próximo domingo (8). Pela Sul-Americana o próximo desafio é diante do Antofagasta, no dia 17 de maio.