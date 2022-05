Sul-Americana: Fluminense vence o Junior Barranquilla na estreia de Diniz

Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Fluminense derrotou por 2 a 1 o Junior Barranquilla, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a sete pontos e igualaram o Junior na liderança do Grupo H, na Copa Sul-Americana.

O Fluminense abriu o placar logo no início da partida, com Ganso. Na etapa final, o Junior empatou, com Borja. No entanto, os tricolores marcaram com Luiz Henrique para dar números finais a partida.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para encara o Unión, na Argentina. Já o Junior Barranquilla recebe o Oriente Petrolero, da Bolívia.

O JOGO

O Fluminense começou com tudo e abriu o placar logo aos três minutos. Após cobrança de escanteio, Ganso acerto uma meia-bicicleta e mandou para a rede.

O revés fez o Junior buscar mais o ataque. Os colombianos assustaram aos dez minutos, em chute de Viáfara. No entanto, após o lance, o duelo caiu de rendimento.

O Fluminense pouco produziu no setor ofensivo. Só que os tricolores também não sofreram com os avanços do Junior. Com isso, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Junior voltou melhor. Os colombianos desperdiçaram algumas boas chances e conseguiram chegar ao empate, aos nove minutos. Após cruzamento, Giraldo cabeceou, Fábio espalmou e bola sobrou para Borja mandar para a rede.

Somente após o revés, o Fluminense voltou a buscar o ataque, mas viu o Junior seguir com a postura ofensiva. O duelo ficou aberto, mas os tricolores foram mais objetivos e chegaram ao segundo gol aos 28 minutos. Luiz Henrique foi lançado e finalizou na saída do goleiro colombiano.

A partir dai, os donos da casa recuaram e permitiram que o Junior pressionasse em busca do empate. Só que o Fluminense conseguiu segurar o resultado para sair de campo com a vitória no Maracanã.

FLUMINENSE 2 x 1 JUNIOR BARRANQUILLA

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva (Nathan); André, Yago e Paulo Henrique Ganso (Wellington); Luiz Henrique (Marlon), Willian (Fred) e Cano (Nonato)

Técnico: Fernando Diniz

JUNIOR

Sebastián Viera, Fabian Viáfara (Cetré), Enrique Serje, Jorge Arias e Gabriel Fuentes; Omar Albornoz (Velasco), Fabián Ángel (Uribe), Yesus Cabrera (Luiz González), Daniel Giraldo e Fredy Hinestroza; Miguel Borja

Técnico: Juan Cruz Real

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4 de maio de 2022 (Quarta-feira)

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguai)

Assistentes: Eduardo Cardozo (Paraguai) e José Cuevas (Paraguai)

Cartões amarelos: Nino, Fred, Nathan e Ganso (Fluminense); Girlado, Albornoz, Hinestroza, Serje, Arias e Fuentes (Junior)

GOLS: Ganso, aos 3min do 1ºT; Borja, aos 11, e Luiz Henrique, aos 28min do 2ºT