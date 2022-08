Sul-Americana: Internacional fica no 0 a 0 com o Melgar

O Internacional empatou sem gols com o Melgar (Peru), na noite desta quinta-feira (4) no estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com isto, a vaga para as semifinais da competição será definida apenas na próxima semana, em partida disputada em Porto Alegre.

Em uma partida na qual mais se defendeu do que atacou, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes teve como grande destaque o goleiro Daniel, que parou o perigoso ataque do time peruano. A nota negativa do Internacional foi o atacante Alemão, expulso aos 20 minutos do segundo tempo após dar uma cotovelada em Arias.

Agora o Colorado se concentra no Brasileiro, competição na qual visita o Fortaleza no próximo domingo (7) no estádio do Castelão.