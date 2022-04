Sul-Americana: Internacional sai na frente, mas cede empate ao 9 de Octubre

Nesta quarta-feira, o Internacional estreou na fase de grupos da Copa Sul-Americana com um empate por 2 a 2 diante do 9 de Octubre, no Estádio Jocay, em Manta, no Equador. A equipe gaúcha abriu a vantagem de 2 a 0 com Maurício e Wesley Moraes, mas sofreu empate com dois gols de Mauro Da Luz. Com este resultado, cada equipe soma um ponto no grupo E.

O Colorado volta a campo no domingo para duelo contra o Atlético, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 16h (de Brasília). Já o 9 de Octubre enfrenta a Universidad Católica, pelo Campeonato Equatoriano.

O JOGO

O duelo começou morno, sem muita criatividade para ambos os lados. Apesar de algumas dificuldades, aos 24, o Inter encontrou espaço e conseguiu abrir o placar com Maurício. Taison recuperou a posse de bola e tocou para o camisa 27, que finalizou para balançar a rede. Na sequência, Wesley Moraes ampliou. Edenilson aproveitou o erro na saída de bola e tocou para Taison, que encontrou Wesley para marcar o segundo.

Antes do árbitro apitar para a ida ao intervalo, Williams tentou diminuir para os mandantes, mas primeiro chutou em Mercado e depois mandou para fora.

Aos 10 minutos do segundo tempo, o 9 de Octubre quase diminuiu o marcador em um cabeceio de Mauro da Luz, mas Daniel salvou o Inter de tomar o gol. Contudo, dois minutos depois, após cobrança de escanteio, Da Luz cabeceou para balançar a rede. A equipe da casa, aos poucos, foi se colocando de volta na partida.

Aos 29, Mauro da Luz, novamente, recebeu de Luna e mandou para o fundo do gol, deixando tudo igual. Os mandantes seguiram pressionando o Colorado, mas Daniel apareceu bem para evitar uma possível virada. Nos acréscimos, Pinos apareceu bem para evitar o gol do Inter em finalizações de Alemão e Bustos.

9 DE OCTUBRE 2 x 2 INTERNACIONAL

9 DE OCTUBRE

Pinos; Nazareno, Becerra, Darwín Torres (Manuel Lucas), Cangá, Cazares, Jaramillo, Da Luz, Philips, Luna (Walberto Caicedo) e Williams

Técnico: Juan Carlos León

INTERNACIONAL

Daniel; Fabrício Bustos, Kaique Rocha, Bruno Méndez, Gabriel Mercado, Gabriel (Johnny), Liziero (Rodrigo Dourado), Edenilson, Maurício (Alemão), Taison (Caio Vidal) e Wesley Moraes (Carlos de Pena)

Técnico: Alexander Medina

Data: 06 de abril 2022, quarta-feira

Local: Estádio Jocay, no Equador

Árbitro: Andrés Merlo (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez e Pablo González (ARG)

Cartões amarelos: Bruno Méndez, Gabriel e Carlos de Pena (Internacional), Philips e Nazareno (9 de Octubre)

GOLS: Maurício, aos 24, Wesley Moraes, aos 26min do 1ºT; Mauro Da Luz, aos 12 e aos 29min do 2ºT