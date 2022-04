Sul-Americana: São Paulo derrota Wilstermann e fica perto da vaga

O São Paulo manteve 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana após derrotar o Jorge Wilstermann (Bolívia) por 3 a 1, nesta quinta-feira (28) na altitude do estádio Felix Capriles, em Cochabamba.

🇧🇴⚽🇧🇷 Disparou! Na Bolívia, o @SaoPauloFC venceu o @WilstermannCD por 3-1 e abriu 5️⃣ pontos na liderança do Grupo D da CONMEBOL #Sudamericana. ⚽ Igor Gomes, Reinaldo e Marquinhos marcaram para o Tricolor, com 100% de aproveitamento!#GrandeConquista pic.twitter.com/1netN52Z4g — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 29, 2022

Com este resultado o Tricolor segue na liderança do Grupo D, agora com nove pontos, com cinco de vantagem sobre o vice-líder Everton (Chile), o próximo adversário da equipe do técnico Rogério Ceni na competição, na quinta-feira (5).

Mesmo jogando em casa, o Jorge Wilstermann optou por se fechar na defesa para tentar oferecer espaços à equipe brasileira e buscar oportunidades de marcar em jogadas de contra-ataque. Porém, o São Paulo não se acomodou e conseguiu abrir o placar aos 22 minutos, quando Igor Vinícius recebeu na direita e cruzou para Igor Gomes bater de primeira.

Antes do intervalo, a equipe boliviana empatou em cobrança de pênalti de Osorio aos 30 minutos. Porém, na etapa final o Tricolor do Morumbi conseguiu a virada graças a gols de Reinaldo, aos 18 minutos em cobrança de pênalti, e de Marquinhos, aos 39.

Agora o São Paulo se concentra no Brasileiro, onde enfrenta o Santos na próxima segunda-feira (2).