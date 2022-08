Superávit primário tem resultado recorde de R$ 19,3 bilhões em julho

As contas públicas do governo central registraram superávit primário recorde para o mês de julho, com um resultado positivo de R$ 19,3 bilhões. Superávit primário é a diferença entre receitas e despesas, desconsiderando os gastos com juros da dívida pública.

Contribuíram para esse resultado positivo o aumento da arrecadação e alguns fatores atípicos, como a redução de despesas com a pandemia da covid-19, o pagamento de dividendos recordes da Petrobras, e o adiamento do pagamento de precatórios.

Julho teve ainda um aumento da receita líquida de 6% e uma queda nas despesas de 17% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Este é o quarto mês que o governo central registra superávit neste ano. Com isso, no acumulado de janeiro a julho, há um resultado positivo de R$ 73 bilhões, também é o melhor resultado da série histórica, iniciada em 1997.

Para o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, esses números indicam que o país pode fechar 2022 com superávit primário.

Caso a projeção se confirme, 2022 será o primeiro ano com superávit primário desde 2013, o último registrado.